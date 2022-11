Correa, scarsa affidabilità. A gennaio Inter sul mercato? Lo scenario

Joaquin Correa si è fermato nuovamente per un problema fisico (vedi articolo). L’argentino conferma una scarsa affidabilità fisica. L’Inter andrà sul mercato per un nuovo attaccante a gennaio?

AFFIDABILITA’ – Joaquin Correa ha accusato un nuovo problema fisico, che potrebbe compromettere la sua continuità al Mondiale con l’Argentina. Una continuità che è sempre stata il tallone d’Achille dell’attaccante argentino: anche all’Inter, spesso, l’ex Lazio non è stato disponibile a causa di numerosi infortuni che ne hanno minato sia l’autostima che il rendimento con la maglia nerazzurra. Alla luce di ciò l’Inter, visti anche i numerosi impegni e le ambizioni per la seconda parte di stagione, potrebbe decidere di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

SCENARI – A gennaio, storicamente, non si fanno grandi colpi di mercato. E, probabilmente, anche la prossima sessione di mercato invernale non farà eccezione, specialmente in casa Inter in cui sono noti i problemi di natura finanziaria. Marotta ha parlato di sostenibilità finanziaria anche nelle ultime settimane: appare difficile quindi pensare che agli ordini di Inzaghi possa arrivare un’altra pedina offensiva. Anche se, il rendimento e la scarsa affidabilità di Correa meritano un’approfondita riflessione: è chiaro che se si dovesse presentare l’occasione di cedere l’argentino, l’Inter potrebbe decidere di privarsene con la giusta offerta. A quel punto ci sarebbero le risorse per provare un colpo in attacco, magari proprio quel Marcus Thuram che, senza infortunio, sarebbe approdato alla corte di Inzaghi nell’estate del 2021, proprio al posto del “Tucu”.