Correa sbaglia tutto in Inter-Napoli. Serve altro per scalare le gerarchie

Joaquin Correa non ha convinto in Inter-Napoli. L’argentino ha deluso ed ha fatto diversi errori di valutazione in campo. Per rilanciarsi e scalare le gerarchie dell’attacco nerazzurro serve un altro atteggiamento

ATTEGGIAMENTO – Joaquin Correa è entrato al 76′ di Inter-Napoli. Circa venti minuti in campo in cui l’argentino ha deluso, per atteggiamento e per scarsa concentrazione. Il numero 11 nerazzurro ha perso diversi palloni sanguinosi ed è apparso poco lucido nelle scelte da compiere. Da una sua palla persa nasce il potenziale contropiede su cui deve mettere una pezza Dumfries con un fallo su Raspadori. Non è la prima volta che, l’argentino, non riesca a fare la differenza in campo: sia da titolare, che da subentrato, le difficoltà del “Tucu” sono evidenti. Nella seconda parte di stagione servirà ritrovare la migliore forma ed il giusto atteggiamento: l’Inter è in corsa su più fronti ed un Correa recuperato sia fisicamente che mentalmente potrebbe essere un asset importantissimo nello sacchiere tattico di Inzaghi.