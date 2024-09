Correa alla Sanchez: Inzaghi svela le sue carte. Strategia per la Serie A!

Joaquin Correa stava per essere ceduto nell’ultima finestra estiva di calciomercato, ma alla fine è rimasto all’Inter con Simone Inzaghi. Il tecnico italiano ha mostrato di volerlo utilizzare, in maniera simile a quella vista con Alexis Sanchez nello scorso anno, nel ruolo di trequartista.

LA DECISIONE – Joaquin Correa ha fatto, a sorpresa, il suo esordio in questa Serie A con la scelta di Simone Inzaghi di schierarlo in campo nel secondo tempo della sfida pareggiata con il Monza per 1-1. Il calciatore nerazzurro è stato impiegato nella posizione di trequartista, agendo alle spalle dell’inconsueto duo composto da Marko Arnautović e Mehdi Taremi. La scelta del tecnico piacentino ci ha quindi detto due cose: Correa potrà svolgere lo stesso ruolo spesso ricoperto da Alexis Sanchez nella scorsa stagione; in Serie A potremmo assistere a esperimenti non immaginati fino a poco tempo fa.

Correa e il futuro da scrivere con Inzaghi: ma una certezza sembra esserci!

LO SCENARIO – Per quanto riguarda il rapporto tra Correa e l’Inter, la sfida con il Monza dimostra come il percorso dell’argentino nel club nerazzurro non si sia interrotto, almeno dal punto di vista dell’esperienza concreta in campo. Una cosa è comunque certa: sull’argentino i nerazzurri non punteranno nel futuro. Questa sarà l’ultima stagione insieme, stante la scadenza del suo contratto nel 2025. Per questo il classe 1994 deve tentare di esprimersi al meglio per poter chiudere con onore la sua esperienza in nerazzurro. Ripagando Inzaghi per la fiducia mai rimossa nei suoi confronti.