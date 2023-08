Correa, in Salisburgo-Inter persuade Inzaghi o sblocca il mercato?

Salisburgo-Inter termina con la vittoria della squadra di Inzaghi, alla quale ha partecipato anche Correa. Il suo gol potrebbe aprire a due diversi scenari di mercato.

RISVEGLIO – Joaquin Correa torna a dare segnali di vita e lo fa in Salisburgo-Inter, penultima amichevole del pre-campionato nerazzurro. L’argentino è stato uno dei protagonisti del test, andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi, sotto al piovo cielo austriaco. Il ‘Tucu’, che ha smesso da tempo di convincere i tifosi e l’ambiente interista, al 43′ ha siglato la rete del 2-3 dell’Inter riaprendo il match poco prima dell’intervallo. Si può dire, dunque, che fra i calciatori a cui devono essere assegnati i meriti della vittoria nerazzurra c’è anche Correa. Situazione che non dovrebbe stupire, considerando che uno dei doveri da attaccante navigato dovrebbe essere proprio quello di mandare la palla in rete. Eppure lo stupore c’è, alla luce della passata stagione, nella quale ha partecipato ben poco alla cavalcata nerazzurra, e della considerazione che ne ha la dirigenza.

SCENARI – Anche Simone Inzaghi, che due anni fa ha fortemente voluto Correa nella rosa nerazzurra e ha sempre dimostrato di avere una certa fiducia in lui, sembra avere smesso di riporre fiducia nel calciatore. L’Inter, infatti, vorrebbe vendere l’attaccante, recuperando qualche quattrino e, di conseguenza, liberando un posto per un eventuale nuovo innesto in fase offensiva. La situazione, però, non è semplice: le squadre che finora si sono fatte avanti per Correa sono quasi pari a zero. La prestazione e il gol messo a segno in Salisburgo-Inter, però, potrebbe sbloccare qualcosa. Non è escluso che Inzaghi possa tornare a pensare di contare ancora sul suo pupillo. Ma c’è anche un altro scenario, decisamente migliore del primo, qualche club potrebbe ricredersi e affondare il colpo proprio sul Correa. Permettendo all’Inter di chiudere il mercato nel migliore dei modi.