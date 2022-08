Correa risponde presente: con la Cremonese apre le danze col primo gol

Inter-Cremonese ha avuto la firma di Correa. L’argentino ha giocato titolare e pur non disputando una gran partita ha trovato il gol dell’1-0.

OCCASIONE COLTA – Contro la Cremonese Correa ha risposto presente. Perso improvvisamente Lukaku, l’attacco dell’Inter si trovava nella condizione di ricostruirsi. Sui canoni dello scorso anno. Inzaghi ha scelto di mandare in campo da titolari i due che hanno giocato meno, vale a dire Dzeko e il Tucu. E per l’argentino in particolare era un’occasione da sfruttare.

PARTITA OPACA, MA GUIZZO DECISIVO – Correa non ha disputato una partita eccezionale. Anzi, ha dimostrato di dover riprendere ritmo e abitudine a cercarsi i suoi spazi preferiti. E il suo impegno è durato 55 minuti per un problemino fisico. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono 22, vale a dire pochi, diffusi sulla trequarti come da sua abitudine. Il Tucu si è mosso e ha svariato, aiutando lo sviluppo della manovra che con lui è comunque sempre più fluida. Ma nessuno spunto. I passaggi sono 12, di cui 9 realizzati, a conferma di un impatto davvero limitato. Però Correa ha avuto un grande merito: sbloccare la partita. Ha seguito la ripartenza ed è arrivato sulla respinta di Radu. Un gol non bello ma importante visto il contesto generale. Per lui e per l’Inter.