Correa risorsa per Inzaghi, ma ancora adesso è il più indietro di tutti

Inzaghi sta ancora aspettado Correa. L’argentino è ancora in recupero dal problema ai tendini. E quindi anche adesso è il più indietro di tutti.

ATTACCANTI CERCASI – L’Inter in vista della ripresa del campionato ha bisogno di ritrovare le sue punte. Tutte e quattro, quindi specialmente i due infortunati storici Lukaku e Correa. Il cui impatto nella prima parte di stagione non è stato certo indimenticabile. Ma se il belga ha giocato col Belgio e si sta allenando agli ordini di Inzaghi, la strada per rivedere l’argentino sembra ancora decisamente lunga.

ANCORA IN RECUPERO – Correa infatti non si sta allenando coi compagni. Ed è ancora in recupero dall’infiammazione ai tendini che gli è costata la presenza ai Mondiali con l’Argentina. Fa circa un mese pieno senza calcio. Un periodo che però evidentemente non è bastato a risolvere la questione. L’ennesimo infortunio lungo e misterioso, per un giocatore che ogni volta che ha bisogno di accelerare invece rallenta. Fino a fermarsi.

SEMPRE ULTIMO – Anche in questo periodo senza partite ufficiali per club Correa è il più indietro di tutti. Dopo aver già chiuso la prima parte di stagione con l’Inter in netto calo, fisico e di minutaggio. A causa della botta al ginocchio del 4 ottobre. Perdendo anche i Mondiali. Al 4 gennaio, data di Inter-Napoli. saremo circa al terzo mese da quel problema. Sarà finalmente una risorsa per Inzaghi?