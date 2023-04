Correa, piccoli segnali di riscatto. Occhio alla sorpresa Empoli-Inter

Nella sfida contro il Benfica, Joaquin Correa è stato uno dei protagonisti grazie alla rete che è valsa il momentaneo 3-1 della sfida. Un piccolo segnale di ripresa, che potrebbe portare a sorprese di formazione in Empoli-Inter.

RIPRESA – Un bellissimo gol quello segnato da Joaquin Correa, valso il momentaneo 3-1 e la tranquillità nella partita di UEFA Champions League a San Siro contro il Benfica. Un gol su azione, il suo, che mancava da tantissimo tempo. Complici anche i numerosi infortuni di cui ha sofferto e, spesso, anche mancanza di fiducia nei propri mezzi. Di certo una rondine non fa primavera, ma è anche vero che trovare la rete in una partita così importante può essere considerato un piccolo segnale di riscatto. Nelle ultime gare Correa ha anche trovato spazio, con prestazioni non propriamente insufficienti nelle gare contro Salernitana e Monza, nella quale solo una grande parata di Di Gregorio gli ha impedito di trovare la rete.

POSSIBILI SORPRESE – Proprio per sfruttare questo momento, Simone Inzaghi potrebbe regalare qualche sorpresa in vista di Empoli-Inter di domenica. Non è infatti da escludere che Joaquin Correa possa partire titolare proprio al fianco di Romelu Lukaku (in netto vantaggio su Edin Dzeko, vista anche la squalifica che non gli permetterà di prendere parte alla semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Juventus). Questo vorrebbe dire lasciare un altro turno di riposo – dopo la gara contro il Monza – a Lautaro Martinez. Un’ipotesi difficile da pensare al momento, con un Correa che potrebbe più probabilmente entrare a gara in corso e, chissà, rivelarsi decisivo come contro il Benfica.