Correa protagonista inaspettato. Genoa-Inter la prima di tante?

Joaquin Correa potrebbe veramente diventare il protagonista inaspettato di questa stagione per Simone Inzaghi. Genoa-Inter la prima di tante, la sensazione è una.

MERCATO – L’Inter ha fatto di tutto per provare a cedere Joaquin Correa, nessuno però ha fatto passi concreti dopo il clamoroso flop da zero gol e zero assist all’Olympique Marsiglia. L’argentino ha raccolto l’interesse dell’AEK Atene, del River Plate e di altre squadre dall’Argentina, ma niente di più e soprattutto niente che potesse smuovere la sua situazione. Il tempo è passato e l’emergenza estiva in attacco ha portato Simone Inzaghi a scegliere Correa sempre dal primo minuto nelle amichevoli.

Correa destinato alla permanenza: l’ultima chance all’Inter

CONFERMA – In conferenza stampa Inzaghi ha confermato di volere un difensore di sinistra, ribadendo inoltre di aver bisogno di cinque attaccanti. Il quinto ora è proprio Correa dietro Marko Arnautovic e potrebbe rimanere lui in assenza di offerte. Genoa-Inter sarà la prima di tante probabilmente, il destino vuole che il Tucu rimanga e colga magari l’occasione per smentire gli scettici. In tanti sono scettici, anzi quasi tutti, e sono più che giustificati visto il rendimento degli ultimi anni di Correa. Il suo contratto con l’Inter è in scadenza nel 2025, la probabilità che venga rinnovato è pari a zero. L’attaccante avrà perciò la sua ultima chance per convincere i tifosi nerazzurri e probabilmente per farsi pubblicità in vista delle prossime sessioni di mercato.