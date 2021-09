Correa pronto per Shakhtar Donetsk-Inter: staffetta con Dzeko?

Joaquin Correa, dopo l’infortunio patito nella sfida contro il Bologna, è tornato a disposizione di Inzaghi per Shakhtar Donetsk-Inter. L’argentino è pronto per l’ingresso a gara in corso

RECUPERO – Joaquin Correa ha pienamente recuperato dall’infortunio all’anca subito in Inter-Bologna. L’argentino è tornato a disposizione di Inzaghi ed è pronto a scendere in campo in Shakhtar Donetsk-Inter, delicata sfida di Champions League in programma questa sera alle 18:45. Un recupero importante per Inzaghi, che aggiunge una freccia in più al suo arco. Correa, infatti, ha caratteristiche uniche all’interno della rosa nerazzurra: molto abile nel saltare l’uomo e nel dettare profondità, le sue caratteristiche permetterebbero, ai nerazzurri, di giocare anche di rimessa. A differenza, ad esempio, di quanto avviene quando Dzeko è in campo.

CURIOSITA’ – Fra i tifosi nerazzurri, inoltre, c’è molta attesa per la coppia Lautaro Martinez-Correa: ad oggi, i due, hanno sempre fatto staffetta ed hanno giocato insieme solo 20′ nel corso di Inter-Bologna. L’estro e la velocità dei due argentini rappresentano un’arma in più nello scacchiere tattico di Inzaghi che, questa sera, è chiamato a riscattare la sconfitta, immeritata, contro il Real Madrid. Correa, quasi certamente, non partirà dal 1′: gli verranno preferiti Dzeko e Lautaro Martinez (qui le ultime). Ma, è più che probabile, che possa trovare spazio a gara in corso, pronto a sfruttare gli spazi concessi dalla squadra di De Zerbi.