Correa pronto per Inter-Udinese. Con Thuram un ricordo piacevole!

Joaquin Correa è il favorito per affiancare Marcus Thuram dal primo minuto della sfida tra Inter e Udinese. Una l’esigenza da soddisfare da parte dell’argentino.

L’OCCASIONE – Joaquin Correa potrebbe avere un’altra grande chance per lasciare la sua impronta in nerazzurro in occasione di Inter-Udinese. Il calciatore argentino, alla luce del risentimento muscolare avvertito dal capitano Lautaro Martinez e dall’assenza di certezze sul fronte Mehdi Taremi, si candida infatti con forza per una maglia da titolare accanto a Marcus Thuram. Dopo aver trascorso la sosta per le Nazionali ad Appiano Gentile, il Tucu sente di avere delle credenziali significative in vista della scelta definitiva di Simone Inzaghi.

Correa, Inter-Udinese per mettere il proprio timbro sulla corsa scudetto

UN OBIETTIVO – Il principale compito di Correa, nel caso in cui venisse schierato nel prossimo turno di Serie A, sarebbe quello di agire da collante tra centrocampo e attacco, aiutando i nerazzurri grazie alle proprie qualità tecniche e alla sua abilità palla al piede. Il calciatore argentino dovrà saper offrire soluzioni innovative in risposta all’adozione di meccanismi di gioco collaudati, e all’insegna della compattezza difensiva, da parte dei friulani. Così da poter esercitare un ruolo attivo nella corsa dell’Inter verso la conquista di uno degli obiettivi stagionali.

RICORDO LIETO – In coppia con Thuram, Correa ha già offerto una grande prestazione in quest’annata con l’Inter. Il riferimento è alla tonante vittoria esterna dei nerazzurri contro il Verona per 5-0, occasione nella quale il Tucu realizzò un gol e due assist, facendo di nuovo sperare i suoi tifosi in merito alla sua capacità di rappresentare una pedina importante in vista del prosieguo della stagione. Ora, dopo qualche acciacco, Correa sembra tornato in uno stato di forma ottimale. Inzaghi lo attende con fiducia, auspicandosi di poter essere ricompensato sin dall’importantissimo confronto con i friulani.