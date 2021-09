Correa pronto all’esordio dal 1′: intesa con Lautaro Martinez da affinare

Joaquin Correa è pronto all’esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter. L’argentino, infatti, dovrebbe partire titolare in Inter-Bologna al fianco del connazionale Lautaro Martinez

PRONTO – Correa è pronto per l’esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter. È probabile, infatti, che l’argentino parta titolare in Inter-Bologna al fianco di Lautaro Martinez. I due connazionali, fino ad oggi, hanno fatto staffetta e non hanno mai giocato insieme: è la prima occasione, per i tifosi dell’Inter, di vedere all’opera la coppia d’attacco più “suggestiva”. I due hanno spesso giocato insieme in Nazionale, evidenziando un’intesa che Inzaghi spera di vedere anche a San Siro questa sera.

ESORDIO – Correa, dopo l’esordio da sogno contro il Verona, non è mai, di fatto, entrato in partita contro Sampdoria e Real Madrid. Al Marassi, il “Tucu”, ha fatto vedere sprazzi di grande tecnica ed ha impensierito la difesa doriana, ma si è dovuto arrendere quando l’Inter è rimasta in 10 per l’infortunio di Sensi. Contro il Real Madrid pochissimi palloni toccati e minuti finali passati a difendere, visto il calo fisico della squadra. Col Bologna, però, Inzaghi, ed il popolo nerazzurro, si aspettano la definitiva svolta.