Correa più di Taremi e Arnautovic in Inter-Genoa! Le ragioni di Inzaghi

Joaquin Correa sembra sia il favorito per essere titolare nella partita tra Inter e Genoa di sabato sera. Simone Inzaghi ha il suo motivo per la scelta.

SCELTA – Le sorprese non finiscono in questa settimana di follie europee, ma in negativo. Anche in casa Inter cambia qualcosa e non riguarda fortunatamente eliminazioni da altre competizioni al di fuori della Serie A che tornerà sabato sera. Simone Inzaghi ha in mente diverse modifiche dalla partita persa con la Juventus in maniera rovinosa. L’allenatore pensa a Joaquin Correa dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Il motivo principale è la condizione non ottimale di Marcus Thuram, che ancora sente dolore alla caviglia. C’è però anche altro nella testa di Inzaghi, che ha una preferenza.

BALLOTTAGGI – Il ruolo di terza punta lo ha ricoperto sempre Mehdi Taremi in questa stagione. Il solo gol in campionato lascia a questo punti dubbi, tanti dubbi. Per questa ragione Inzaghi vuole cambiare e farlo già da Inter-Genoa. Per la prima volta da tre mesi Correa sarà al 100% e potrà ricoprire il ruolo di seconda punta dietro Lautaro Martinez. Lo ha fatto in nerazzurro al suo primo anno, anche al secondo dove ha raggiunto la finale di Champions League assieme ai compagni. Con il Toro ha giocato le sue migliori gare da quando è a Milano e la fiducia è tanta.

Correa vicino a Thuram nel ruolo: Inter-Genoa da titolare!

CARATTERISTICHE – La mobilità di Correa e soprattutto la sua capacità di venire incontro per aiutare il centrocampo fa sì che venga preferito a Marko Arnautovic o Taremi. Nella sua ultima da titolare contro il Verona ha segnato con un cucchiaio e fatto due assist per Thuram, il compagno a cui più assomiglia all’Inter per caratteristiche. Il Tucu è veloce, ha un destro fine e può garantire a Lautaro Martinez un lavoro meno impegnativo in aiuto ai compagni. Questi sono i motivi per cui oggi è il candidato numero uno per giocare contro il Genoa!