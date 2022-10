Correa parte titolare in Fiorentina-Inter, ma tradisce la fiducia di Inzaghi

Correa, appena recuperato dal problema al ginocchio, ha giocato da titolare Fiorentina-Inter. Ma è finito travolto dagli avversari, fornendo una prova incolore.

FIDUCIA TRADITA – Per Fiorentina-Inter Inzaghi ha scelto di dare una maglia da titolare a Correa. Come già fatto col Barcellona a San Siro. Puntando probabilmente sulla sua capacità di ripartire in verticale, sia palla al piede che nello spazio. Molto utile in una gara da affrontare col baricentro basso. Il Tucu però ha tradito la fiducia del tecnico. Fornendo una prova singolarmente incolore.

ASSENZA IN CAMPO – Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Non c’è nessun errore. Non è una grafica parziale. Nei 61 minuti che ha passato in campo i tocchi di Correa sono stati 16. In totale. Senza tiri, dribbling, occasioni create. Con 10 passaggi tentati, di cui 6 realizzati. Il 60%. Il Tucu insomma è stato sostanzialmente travolto dalla pressione avversaria. Senza trovare soluzioni. Il suo merito principale è stata la partecipazione alle azioni dei primi due gol. Non a caso nei primi 15 minuti, quando tutta l’Inter ha vissuto il momento migliore della partita. In generale i tocchi dell’argentino sono stati 12 nel primo tempo e appena 4 nel secondo. Di cui uno sul calcio di inizio. Quando la marea si è alzata, il numero 11 è finito affogato.

PASSO INDIETRO – Ancora una volta Correa ha dimostrato le sue difficoltà del momento. L’argentino non riesce a dare un apporto di personalità, di fisico, di lotta. Non riesce a produrre giocate, strappi. Ad aiutare i compagni con un’intuizione personale. Il suo contributo è limitato a un compito tra le righe, di cucitura del gioco. Che contro la Fiorentina è totalmente mancato. O comunque si è spento molto in fretta. Un passo indietro. Proprio quando gli si chiedeva il contrario.