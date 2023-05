Correa out, Inzaghi in Inter-Atalanta si affida alla ‘Lu-La’?

L’infortunio di Correa (qui le ultime) di fatto accorcia le rotazioni in attacco per Simone Inzaghi. In Inter-Atalanta il tecnico potrebbe rispolverare la “Lu-La”

ROTAZIONI – Joaquin Correa, nella logica delle rotazioni imposte da Inzaghi nelle ultime settimane, sarebbe dovuto partire titolare in Inter-Atalanta. L’infortunio del “Tucu” scombina i piani del tecnico che adesso dovrà obbligatoriamente affidarsi, oltre al praticamente certo impiego di Lukaku, ad uno degli attaccanti scesi in campo dal 1′ contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Vista la prova non brillante di Dzeko e l’importanza del match contro la squadra di Gasperini, il tecnico potrebbe rispolverare la “Lu-La”. Lautaro Martinez e Lukaku, nelle ultime settimane, hanno ritrovato l’affiatamento dei bei tempi: decisivi nella rimonta contro la Lazio, un assist del belga al “Toro” ha anche sigillato l’accesso alla finale di Istanbul contro il Manchester City. Inzaghi rispolvererà la “Lu-La” o si affiderà a Dzeko e Lukaku?