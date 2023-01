Correa, occasione da sfruttare in Coppa Italia? Cercasi risposte

La sfida con il Parma non è affatto da sottovalutare, l’Inter non può perdere di vista quest’obiettivo. Simone Inzaghi potrebbe dare un’importante occasione a Joaquin Correa, l’argentino che tanto ha deluso fino ad ora.

CHANCE – Joaquin Correa avrà l’ennesima chance in Coppa Italia e come sempre ci si aspetta ovviamente qualcosa di diverso da lui. Il Parma è una squadra di Serie B, anche in difficoltà nel suo percorso. Per questo motivo l’attaccante deve fare bene, ne ha bisogno per il suo morale, ne ha bisogno Inzaghi per sperare ancora di riprenderlo. La Coppa Italia può essere un’importante occasione per dare una svolta alla stagione, come accaduto nella scorsa. Vincere un trofeo dà sempre riscontri positivi, ma ovviamente non basta se si parla di questa competizione. Martedì con il Parma la vittoria è obbligatoria, Simone Inzaghi probabilmente farà rifiatare alcuni dei suoi titolari. In attacco potrebbe partire dal primo minuto una coppia inedita.

Correa, quando le risposte?

RISPOSTE – Edin Dzeko deve riposare, la partita con il Monza ne è stata la dimostrazione. Lautaro Martinez ha sprecato molte energie e potrebbe riposare in vista degli impegni prossimi. Il probabile partner di Correa sarà Romelu Lukaku, alla ricerca della forma fisica che appare lontana. L’argentino ha già fornito un assist in stagione al belga, precisamente nella sfida con il Viktoria Plzen. El tucu ha anche segnato in coppia con belga, contro la Sampdoria. Joaquin Correa ha tanta pressione alle spalle, i soldi spesi dall’Inter due estati fa sono motivo di grandi aspettative, che però sono state deluse. L’attaccante ha trovato poco spazio, è una riserva fissa e con il Monza addirittura non è arrivato un minuto. L’argentino non gioca una partita da titolare dalla trasferta di Monaco in Champions League, martedì sarà una delle ultime occasioni prima che Inzaghi bocci definitivamente il suo pupillo.