Correa, occasione in vista contro l’Empoli? Le possibilità dell’attaccante

Joaquin Correa non è entrato affatto male in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan e le possibilità di vederlo nelle prossime partite sono in rialzo. Arriverà una nuova occasione contro l’Empoli lunedì?

RIPOSO – Joaquin Correa potrebbe avere la sua ennesima occasione da quando è arrivato a Milano. L’Inter ha vinto mercoledì la Supercoppa Italiana, superando il Milan con il risultato di 3-0 e conquistando così il terzo trofeo negli ultimi due anni. Simone Inzaghi ha sorpreso ancora una volta, ma in attacco si è affidato a due sicurezze: Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L’argentino per ora sembra inamovibile, lo stato di forma è di quelli importanti e sarebbe deleterio non fare affidamento al giocatore. Il bosniaco invece avrebbe bisogno di riposo, i primi segnali sono già arrivati a Monza e contro il Verona.

Correa, fiducia in calo

OCCASIONE – L’età avanzata di Dzeko, le partite ravvicinate, il calendario, possono essere buone motivazioni per dare un’altra occasione a Joaquin Correa. L’argentino ha deluso enormemente con il Parma in Coppa Italia, ricevendo innumerevoli critiche per la prestazione totalmente insufficiente. Un giocatore che non trova spesso spazio dovrebbe sfruttare la chance per incidere con una squadra di Serie B, ma questo non è il caso del numero 11. Contro l’Empoli Romelu Lukaku potrebbe avere spazio a partita in corso, ma è difficile pensare ad un suo impiego dal primo minuto. Correa sarà in ballottaggio con Dzeko fino all’ultimo momento, tutto dipende dalla forma fisica del cigno. La scelta non dipenderà ovviamente dall’argentino, su cui ormai la fiducia è precaria.