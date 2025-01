Correa o Taremi, chi gioca in Inter-Milan? Le opzioni di Inzaghi

Joaquin Correa o Mehdi Taremi, chi giocherà la partita tra Inter e Milan in finale di Supercoppa Italiana? La domanda crea curiosità, le idee di Simone Inzaghi.

DUE OPZIONI – Marcus Thuram ha subito un’elongazione ed è uscito alla fine del primo tempo di Inter-Atalanta, salterà perciò la finale contro il Milan. Il francese potrebbe essere in panchina, ma è sicura per ora la sua assenza dall’undici titolare di Simone Inzaghi. L’allenatore ha due opzioni per sostituirlo: Mehdi Taremi e Joaquin Correa. L’iraniano è stata la prima scelta nello scorso match ed è entrato molto bene, sfiorando anche la rete. Nel momento decisivo ha scelto di passare la palla a Lautaro Martinez, mostrando forse eccessivo altruismo.

Correa o Taremi? La doppia scelta per Inter-Milan

ALTERNATIVE – Taremi permetterebbe sicuramente a Lautaro Martinez di fare da rifinitore, abbassandosi meno e pensando più ai movimenti in profondità che solitamente fa Thuram in questa stagione. L’argentino avrebbe la libertà di pensare esclusivamente al gol da ritrovare. Proprio quel gol che tante volte ha mancato contro l’Atalanta. Con Correa la situazione sarebbe simile, anche se il Tucu si abbassa molto di più diventando il legame perfetto tra centrocampo e attacco. L’azione emblema è quella della seconda rete a Verona, quando Correa dalla metà del campo ha trovato Thuram con un passaggio preciso verso la porta di Montipò.

SCELTA – Inzaghi deve solo scegliere stavolta, ma il dubbio verrà portato fino all’ultimo minuto. L’obiettivo è rendere più facile il compito a Lautaro Martinez, ma soprattutto trovare la coppia che potrebbe far male alla difesa del Milan.