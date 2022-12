Correa nuovo acquisto da gennaio. Ausilio apre, il campo cosa dice?

Nelle ultime ore il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato di mercato e non solo. Centrale la fiducia ancora concessa a Joaquin Correa, alle prese con problemi fisici e di ritorno dal Qatar dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina.

FIDUCIA – Il direttore sportivo dell’Inter mostra ancora fiducia nei confronti di Joaquin Correa. Le parole di Piero Ausilio sono un segnale (vedi articolo), l’argentino ora deve coglierlo per cambiare la sua storia con la maglia nerazzurra. Dal campo non arrivano di certo notizie positive: Correa non ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, sta svolgendo lavoro a parte e il fisico non ha risposto positivamente. Gli infortuni hanno sempre tormentato la carriera del Tucu e con l’Inter la tendenza si è ripresentata. Nonostante questo, dalla dirigenza si continua ad appoggiare Correa, che da gennaio potrebbe essere un nuovo acquisto per Simone Inzaghi. Le voci su Marcus Thuram devono essere un campanello d’allarme per l’attaccante argentino, che mai come nei prossimi mesi deve dimostrare di meritare l’Inter. In questa seconda parte di stagione è in ballo il suo futuro a Milano.

Correa, ultima chance

NUMERI – I numeri non sorridono a Joaquin Correa. Con l’Inter solamente 9 gol in un anno e mezzo, troppo poco per ciò che è stato speso per prelevarlo dalla Lazio. Naturalmente el Tucu gode di una posizione di rilevanza nelle gerarchie di Simone Inzaghi, che ha spinto per averlo. L’allenatore piacentino lo reputa capace di incidere, per ora il campo ha dato poche risposte. Poche partite da ricordare nella sua esperienza a Milano: le doppiette contro Verona e Udinese, la prestazione nel derby di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno e poco altro. La dirigenza dell’Inter vuole puntare ancora su di lui, che può risultare una risorsa nel corso della stagione. Nelle ultime ore è nata l’ipotesi attacco pesante Edin Dzeko-Romelu Lukaku, ma la carta Correa può essere utile per dare imprevedibilità alla squadra nerazzurra.