Correa non riesce a scuotersi: con l’Al Nassr altra prova negativa

Correa ha sprecato un’altra occasione. Nell’amichevole tra Inter e Al Nassr l’argentino è partito titolare ed è risultato il peggiore in campo.

ALTRO FLOP – L’amichevole tra Inter e Al Nassr non è stata la partita di Correa. Nemmeno questa volta l’argentino è riuscito a scuotersi di dosso il suo eterno torpore. Inzaghi lo ha mandato in campo dal primo minuto, come titolare in coppia con Lautaro Martinez. Ma, esattamente come visto nella scorsa stagione, non basta la fiducia a sbloccare il Tucu.

ERRORI E TIMIDEZZA – Correa contro l’Al Nassr è risultato il peggiore in campo. Una presenza, ancora una volta, troppo limitata. Troppo morbida. L’argentino aiuta lo sviluppo della manovra coi suoi movimenti negli spazi, ma poi non riesce mai ad andare oltre. Nei primi minuti viene servito nello spazio con la possibilità di giocarsi un uno contro uno col difensore in campo aperto, e invece si è fermato, ha rallentato l’azione e giocato la palla indietro. Poi ci sono le buone, anzi ottime, occasioni in area sprecate per totale assenza di cattiveria. Un’altra prestazione che non aiuta a credere in un suo rilancio dopo un anno e mezzo di grandissime difficoltà.