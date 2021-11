Correa, Milan vittima preferita in Serie A. Spazio da titolare nel derby?

Milan-Inter è in programma domenica alle 20:45. Joaquin Correa ha nei rossoneri la vittima preferita in Serie A: l’argentino partirà nuovamente titolare?

VITTIMA PREFERITA – Milan-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. Joaquin Correa, reduce da una doppietta decisiva contro l’Udinese, ha nella squadra rossonera la sua vittima preferita. Contro il Milan, infatti, l’argentino ex Lazio, nel corso della sua militanza in biancoceleste, ha dimostrato di potersi esaltare. I rossoneri infatti, sono la squadra a cui Correa ha segnato più gol in Serie A: 4 reti in 7 match giocati. Una statistica notevole e che, Inzaghi, spera possa crescere ulteriormente domenica, con l’Inter che deve vincere per accorciare in classifica sui rossoneri, al momento staccati con 7 punti di vantaggio.

TITOLARE? – I numeri di Correa contro il Milan sono importanti. Ma non bastano per “regalare” all’argentino un posto da titolare per il derby. È lecito pensare, infatti, che la coppia d’attacco titolare sarà formata da Lautaro Martinez e Dzeko, con l’argentino e Sanchez da utilizzare come armi a partita in corso.