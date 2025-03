Correa, in Inter-Monza ruolo insolito senza Zielinski. Inzaghi chiarisce

La vittoria in rimonta dell’Inter contro il Monza ha portato con sé diversi spunti tattici interessanti. Uno di questi riguarda il sorprendente impiego di Joaquin Correa da mezz’ala nel finale di partita dopo l’infortunio di Piotr Zielinski.

DI NECESSITÀ VIRTÙ – Con il punteggio fermo sul 2-2 e un solo cambio a disposizione, la scelta naturale sarebbe stata quella di inserire Davide Frattesi, ma Inzaghi ha deciso diversamente. L’allenatore nerazzurro ha preferito optare per Correa, un giocatore più offensivo, con l’idea iniziale di schierarlo come attaccante aggiunto per aumentare la spinta offensiva. Una scelta obbligata per Simone Inzaghi dopo l’infortunio lampo di Piotr Zielinski, entrato in campo solo per tre minuti prima di dover lasciare il posto per un problema muscolare. L’ingresso dell’ex Lazio ha portato subito fortuna all’Inter, che ha trovato il gol del definitivo 3-2. A quel punto, con la necessità di gestire il risultato e non sbilanciare troppo la squadra, Inzaghi ha ridisegnato il suo assetto tattico, passando dal 3-4-3 al più equilibrato 5-3-2. Ed è proprio in questo sistema che Correa ha assunto un ruolo inedito, scalando sulla linea di centrocampo accanto a Calhanoglu e Barella.

Correa esperimento già visto: parola a Inzaghi

RIPROPONIBILE? – Dopo la partita, Inzaghi ha chiarito la situazione, spiegando che Correa aveva già interpretato quel ruolo ai tempi della Lazio. Sotto la guida del tecnico piacentino, infatti, l’argentino aveva già ricoperto quel ruolo, non solo come seconda punta ma anche con compiti più arretrati, aiutando il centrocampo in fase di costruzione. Questa versatilità potrebbe tornare utile all’Inter nelle prossime partite, soprattutto se Zielinski dovesse rimanere fuori per un periodo più lungo del previsto. L’idea di impiegare Correa da mezz’ala resta comunque una mossa situazionale, dettata più dall’emergenza che da una strategia a lungo termine. Il giocatore argentino ha caratteristiche offensive ben diverse.