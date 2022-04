Correa, l’uomo che ha cambiato l’Inter nell’ombra, è pronto per il derby

L’Inter si appresta ad affrontare il Milan alle 21 a San Siro. I nerazzurri devono vincere per forza e per farlo Simone Inzaghi sembra disposto ad affidarsi al Tucu Correa davanti al fianco di Lautaro Martinez. L’argentino è l’uomo della svolta in silenzio.

OMBRA – Nell’ombra, Correa ha svoltato l’Inter. Il gioco è tornato, Inzaghi ha ritrovato vittoria e fiducia e l’Inter è tornata a volare. Ora c’è la Coppa Italia con il match di ritorno delle semifinali contro il Milan dove, per forza di cose, servirà la vittoria per passare il turno. I nerazzurri dunque avranno davanti questo tandem tutto argentino formato da Correa e Lautaro Martinez con il primo che è colui che fa giocar bene l’Inter. Dal suo ritorno i campioni d’Italia giocano molto più in verticale, si aprono più spazi grazie alla sua abilità di allargarsi sulla linea e ha anche capacità di saltare l’uomo nell’1vs1. Ora starà ad Inzaghi far trovare ai due sudamericani il giusto feeling considerando che, in panchina, ci saranno comunque due potenziali armi letali come Dzeko e Sanchez.