Correa, l’unico che ha caratteristiche diverse non può giocare 16 minuti

L’Inter doveva vincere ieri contro la Fiorentina ma l’1-1 maturato a fine partita allontana sempre più i sogni scudetto. I nerazzurri devono assolutamente ricaricare le pile in questa sosta e poi ripartire battendo la Juventus al rientro. Joaquin Correa, 74 minuti in panchina, troverà spazio?

SCELTA – L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. I nerazzurri dovevano vincere ma il gol di Dumfries è stato utile solo a firmare il pari contro i viola. Ieri, per 74 minuti, Joaquin Correa è rimasto in panchina per poi subentrare a Lautaro Martinez in coppia con Sanchez. Qualche guizzo il Tucu l’ha fatto vedere come sull’occasionissima per Sanchez respinta in angolo dal ginocchio di Biraghi. In quel caso l’argentino ha puntato due uomini è passato e sul fondo ha danzato sul pallone per poi scaricare bene per Vidal. Dei cinque attaccanti dell’Inter, Correa è l’unico in grado di puntare e saltare l’uomo. E non è un caso se le migliori partite dell’Inter sono arrivate con lui in campo e Dzeko o Lautaro Martinez al fianco. Ora il Tucu va in Argentina, magari per mettere minuti importanti nelle gambe.