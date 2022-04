Correa, l’ultima volta dal 1′ è stata solo una comparsa: chance Inter-Verona

Correa ha giocato uno spezzone di partita contro la Juventus subentrando a Lautaro Martinez che sabato per Inter-Verona non ci sarà causa squalifica (vedi articolo). L’ex Lazio dunque ha la possibilità di scendere in campo dal 1′ ma deve prima superare la concorrenza di Sanchez

CHANCE IN ARRIVO – Joaquin Correa non gioca una partita dal 1′ dalla sfida di Coppa Italia con l’Empoli. Più che una presenza si può parlare di comparsa visto che dopo appena 5′ l’argentino lasciò il campo per infortunio. In campionato, invece, l’ultima partita da titolare risale al 4 dicembre, ossia Roma-Inter. Inter-Verona potrebbe essere la sua chance dato che Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per squalifica. Chiaramente l’ex Lazio dovrà superare la concorrenza di Alexis Sanchez che sul campo della Juventus non si è proprio visto: la sensazione è che Correa al momento sia il favorito. Proprio contro il Verona, nel suo esordio in maglia nerazzurra, siglò una doppietta che permise all’Inter di portare a casa una bella vittoria in rimonta.

MOMENTO DECISIVO – Il percorso di Correa finora è stato caratterizzato da più ombre che luci, questo possiamo dirlo senza alcun dubbio. Tanti infortuni e pochi guizzi ma questo appassionante finale di campionato dà anche a lui la possibilità di rifarsi. Inzaghi adesso ha bisogno di tutti, soprattutto di colui che rappresenta proprio una sua specifica richiesta di mercato. Correa deve dimostrare di meritare la stima del suo allenatore, aiutando l’Inter a fare quanti più punti possibili con la sua freschezza e la sua imprevedibilità. È questo il momento: se non ora quando?