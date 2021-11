Correa-Lautaro Martinez in Inter-Napoli? Caratteristiche ideali: il motivo

Joaquin Correa potrebbe partire titolare in Inter-Napoli al fianco di Lautaro Martinez. L’ex Lazio ha delle caratteristiche specifiche che potrebbero mettere in difficoltà la difesa dei partenopei

TITOLARE – Joaquin Correa è favorito per una maglia da titolare in Inter-Napoli (qui le ultime). L’argentino, che dovrebbe essere preferito a Dzeko, avrà di fronte la difesa degli azzurri, la migliore in Serie A ed una delle migliori in Europa, numeri alla mano. Ma proprio le caratteristiche di Correa potrebbero essere utili a scardinare l’impianto difensivo della squadra di Spalletti: l’ex Lazio, infatti, spazia su tutto il fronte dell’attacco, cercando di non dare punti di riferimento ai difensori. La sua attitudine, unita ad un’ottima tecnica individuale ed una progressione palla al piede notevole, potrebbero rappresentare le giuste armi per colpire il Napoli. Tutto però dipenderà dall’atteggiamento che Inzaghi farà assumere alla squadra.

ATTEGGIAMENTO – Se l’Inter farà una gara d’attesa, la coppia Correa-Lautaro Martinez è la migliore possibile all’interno della rosa di Inzaghi. I due, infatti, sono gli unici in grado di dare fisicità unita alla capacità di dare profondità con rapidi strappi in contropiede. Ed è proprio la velocità la chiave per scardinare una difesa fisica come quella del Napoli, che fa di Koulibaly il suo centro “nevralgico”. Correa, decisivo contro Verona ed Udinese, vuole aumentare il suo bottino di gol mettendo il suo sigillo in un big-match. Lautaro, invece, a secco da più di un mese in Serie A, vuole tornare al gol, contro una delle avversarie con cui, in carriera, ha segnato di più (tre gol, ndr).