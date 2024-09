Correa la sorpresa di Monza-Inter! Il giudizio sul ritorno del Tucu

Joaquin Correa è stata la grande sorpresa di Monza-Inter. Simone Inzaghi lo ha inserito al minuto 74 da trequartista, il giudizio sul ritorno del Tucu.

GIUDIZIO FINALE – Joaquin Correa è stata la sorpresa più grande di Monza–Inter, a prescindere dal pareggio e dalla possibile sconfitta dei nerazzurri. L’argentino è entrato al minuto 74 della partita al posto di Marcus Thuram ed ha ricoperto il ruolo di trequartista di un attacco a tre. Simone Inzaghi ha voluto forzare per raggiungere la vittoria aggiungendo un attaccante in più, la mossa però non ha portato ai tre punti. Correa comunque non ha fatto male in campo.

Correa protagonista in Monza-Inter! Ingresso positivo

PRESTAZIONE – Correa è stato molto presente in Monza-Inter: ha toccato il pallone 9 volte nei pochi minuti avuti a disposizione. Ha portato a termine cinque passaggi su sei, di cui uno piuttosto importante. Si parla ovviamente della verticalizzazione per Carlos Augusto, che poi ha crossato trovando Denzel Dumfries sul secondo palo per il gol del pareggio definitivo. Correa ha subito infine un fallo, dimostrando che può essere una soluzione anche da quinta punta. Senza particolari pretese, senza responsabilità e con poco spazio l’argentino avrà magari l’occasione di fare meglio rispetto al passato. Non ci vuole comunque così tanto impegno.