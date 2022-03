Correa, la seconda parte di stagione per conquistare la conferma?

L’Inter in estate ha cambiato vari giocatori. I nerazzurri, su richiesta di Simone Inzaghi, hanno preso dalla Lazio Joaquin Correa. Il Tucu non ha lasciato il segno però con solo 4 gol all’attivo (due doppiette) e tanti problemi fisici.

SVOLTA – Contro il Milan in Coppa Italia è tornato il Tucu Correa. Una buonissima notizia per l’Inter e per Simone Inzaghi che, in questa parte di stagione, avranno finalmente un’arma in più a disposizione. Certo, il contributo in termini di gol di Correa non è esaltante: 4 reti arrivate in due partite (Verona e Udinese) ma la sua presenza è comunque importante perché ha caratteristiche uniche rispetto agli altri compagni di reparto. I nerazzurri vivono un momento di crisi in attacco ed è per questo che, visto il grande investimento fatto, Correa deve trascinarli fuori dalla crisi. Le voci su un possibile addio in estate cominciano a susseguirsi e per questo il Tucu, in questo finale di stagione, deve convincere tutti di poter stare all’Inter. E per farlo c’è un solo modo.