Correa la scelta a sorpresa per Verona-Inter! Il passato fa sognare

Joaquin Correa è la grande sorpresa di Verona-Inter. Simone Inzaghi vuole metterlo titolare, l’argentino nel passato ha determinato questo match al Bentegodi.

PASSATO – Il 27 agosto 2021 Joaquin Correa si presenta ai tifosi nerazzurri con una doppietta impressionante in Verona-Inter. Sul risultato di 1-1 entra in campo per dare una svolta alla gara e lo fa nel migliore dei modi. Prima segna il gol del 2-1 con un colpo di testa di una potenza difficile da dimenticare: botta quasi dal limite dell’area all’incrocio dei pali su assist di Matteo Darmian. Dopo chiude il match con un tiro di sinistro da fuori area che si infila stavolta allo stesso angolo della porta, ma basso.

Correa, il destino di Verona-Inter

OCCASIONE – A distanza di più di tre anni Correa può mettere la sua firma su un’altra stagione dell’Inter contro il Verona. Dopo aver visto la maggior parte delle partite dalla panchina Simone Inzaghi oggi al Bentegodi gli darà un’occasione dal primo minuto. Correa è l’unico attaccante rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e l’allenatore non vuole correre rischi con Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, tornati da voli intercontinentali e con pochi allenamenti sulle gambe. Il Tucu non segna con la maglia dell’Inter dal 19 aprile 2023 contro il Benfica ai quarti di finale di Champions League. Alle ore 15 ha la chance per convincere Inzaghi ad utilizzarlo sempre di più in questa sua ultima stagione in nerazzurro. Il contratto scade a giugno 2025 e non verrà sicuramente rinnovato.