Correa, la possibilità Mondiale salta anche per l’Inter: occasione persa

La notizia dell’infortunio che impedirà a Joaquin Correa di saltare il Mondiale è pessima per tutti. In primis per il giocatore (vedi articolo), che perderà una grande occasione nella sua carriera. Ma anche per l’Inter, che proprio dalla competizione avrebbe potuto ritrovare un attaccante rivalorizzato.

PESSIMA NOTIZIA – L’assenza di Joaquin Correa dal Mondiale è una pessima notizia per tutti. L’argentino ha dovuto dire addio al sogno a causa di un infortunio – l’ennesimo – al ginocchio. E dire che l’avventura con l’Albiceleste era iniziata al meglio, con l’ingresso in campo nella sfida contro gli Emirati Arabi Uniti e il gol dopo soli 15 minuti. Poi, la doccia fredda. Il problema che Correa si trascina dalla gara di ritorno contro il Barcellona lo ha costretto a lasciare il ritiro dell’Argentina e tornare a Milano.

OCCASIONE PERSA – Quella del Mondiale sarebbe stata una grande occasione non solo per Joaquin Correa, ma anche per l’Inter. Dalla presenza nella competizione, infatti, l’attaccante sarebbe potuto tornare decisamente rivalorizzato. Sia a livello di motivazione e fiducia nei suoi mezzi, sia su un lato più economico. Un buon rendimento nella competizione, infatti, avrebbe magari permesso all’Inter tutto un altro tipo di valutazioni. Anche a livello di mercato, con la sua possibile partenza per cercare di mettere a segno un colpo come, per esempio, Marcus Thuram. Invece l’infortunio si rivela essere una doccia fredda. L’ennesima, relativa a un giocatore come Correa che in 15 mesi in nerazzurro ha reso ben al di sotto dell’investimento fatto per lui.