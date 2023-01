Correa, Inzaghi vuole puntare sulle sue qualità: Empoli grande opportunità

Joaquin Correa sta deludendo anche in questa seconda stagione in nerazzurro. Inzaghi però continua a credere nelle sue qualità e con l’Empoli potrebbe concedergli l’ennesima opportunità per rilanciarsi.

DELUSIONE − Joaquin Correa già lo scorso anno aveva grandemente deluso nella sua prima stagione con l’Inter. Quest’anno in molti credevano che potesse riscattarsi acquisendo più sicurezza e continuità di prestazioni. Purtroppo fino ad ora l’argentino non ha però rispettato le attese, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che lo hanno colpito. L’attaccante nerazzurro non è ancora riuscito a mostrare le sue gradi doti tecniche che aveva mostrato negli anni di Sampdoria e Lazio. E ora in molti ne chiedono la cessione.

SEGNALI DI RIPRESA − Se Correa non è stimato dai tifosi è invece molto stimato da Simone Inzaghi che continua a credere nelle sue qualità. L’allenatore dell’Inter punta molto sull’argentino tanto che in diverse occasioni lo ha schierato titolare in match molto importanti. Questa fiducia però è stata raramente ripagata dalle sue prestazioni, che spesso hanno portato a una sua sostituzione nei secondi tempi. L’attaccante nelle ultime due partite contro Verona e Milan ha comunque mostrato un’atteggiamento più propositivo del solito. Questo probabilmente porterà l’allenatore piacentino a concedergli, già in questa giornata di campionato, un’ulteriore chance per rilanciarsi.

Correa, con l’Empoli opportunità per convincere l’Inter

CHANCHE DECISIVA − Correa con l’Empoli potrebbe partire già dal primo minuto. Inzaghi vuole puntare sulla sua grande tecnica nel dribbling per provare a scardinare la difesa dei toscani che probabilmente si chiuderà per poi ripartire. Se l’argentino scenderà in campo con l’atteggiamento giusto la scelta dell’allenatore potrebbe rivelarsi azzeccata. Viceversa per l’Inter potrebbe rappresentare un problema in fase di uscita. Solo il campo dirà se il calciatore riuscirà finalmente a rilanciarsi o continuerà a deludere.