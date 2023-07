Correa l’invendibile: i quattro motivi per cui l’Inter non potrà cederlo!

Correa è in uscita dall’Inter, ma di acquirenti neanche l’ombra. Il Tucu, in due anni di nerazzurro, ha faticato parecchio non riuscendo mai a brillare

IL PARAMETRO TUCU − Il confine tra la parola incedibile e il termine invendibile è veramente sottile, anzi, quasi non c’è. Tant’è che sul vocabolario della lingua italiana vengono considerati come due sinonimi. C’è però un parametro in grado rompere questa presunta analogia: Joaquin Correa. Ecco l’attaccante dell’Inter non è per nulla incedibile, ma al contempo è anche invendibile. Ma tra i due termini, da questo punto di vista, non esiste alcun nesso. Uno diventa il contrario dell’altro. Sì perché Correa, in questo biennio in nerazzurro, si è guadagnato, suo malgrado e della società (tifosi a parte), l’appellativo di invendibile. Ossia di oggetto/entità che non può costituire mercé di scambio. In parole povere: Correa non si può vendere. E i motivi sono ben delineati e tracciati.

Correa l’invendibile: quattro motivi

ECONOMICO − Correa è arrivato all’Inter due estati fa per sopperire alla partenza indigesta e drammatica (sportivamente parlando) di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi, suo grandissimo estimatore, lo ha voluto a tutti i costi aspettando fino agli ultimi giorni di mercato. Operazione complessiva da 30 milioni di euro. In questo biennio, condito da appena 77 presenze e 10 gol, il prezzo si è abbassato e anche di parecchio. Correa non ha brillato a dovere, svalutandosi praticamente di settimana in settimana. Adesso a bilancio dell’Inter pesa intorno ai 15 milioni di euro. Dunque, per evitare una minusvalenza, Marotta e Ausilio dovranno trovare un acquirente che possa garantire alle casse nerazzurre quella cifra. Ad oggi di offerte neanche l’ombra.

TECNICO − Dal punto di vista qualitativo e squisitamente tecnico, il Tucu Correa è indiscutibile. L’estro e la classe non sono ovviamente in discussione. Con motivazione tecnica si intende perlopiù la collocazione in campo dell’attaccante argentino. Appunto sulla carta attaccante, ma nella pratica un’anima vagante alla costante ricerca di una posizione a lui gradita. Un anarchico che spazia su tutto il fronte offensivo, senza mai però riuscire a trovare a quella scintilla capace di accenderlo definitivamente. Tecnicamente, dunque, è un giocatore ancora incompiuto. Ciò lo condiziona anche in sede di valutazioni sul mercato.

FISICO − La pecca più grande probabilmente di Correa è la sua non perfetta integrità fisica. Negli anni, il Tucu ha dovuto convivere costantemente con acciacchi, guai fisici, che ne hanno condizionato crescita e carriera. Solo in due anni di Inter ha dovuto saltare ben 29 partite (quasi una stagione regolare di Serie A) per un totale di 178 giorni mancanti. Oggi il benessere fisico di un giocatore conta più in certi casi anche delle qualità tecniche di base. Altro punto in sfavore per il Tucu.

MENTALE − Il quarto e ultimo motivo, che potrebbe collegarsi al terzo, è quello mentale. Correa non è mai stato dirompente e trascinatore sotto questo punto di vista. La mancanza di leadership e di personalità in certi frangenti lo hanno ampiamente condizionato. E in club come l’Inter e in stadi come San Siro, il forte carisma deve essere d’obbligo e non facoltativo. Le difficoltà di vendere Correa, dunque, non mancano. Gli acquirenti faticano a imporsi e l’Inter può lavorare solamente a prestiti o altri tipi di formule temporanee che eludano ad una possibile cessione a titolo definitivo.