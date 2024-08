Correa-Inter ma vale davvero la pena rescindere? I costi di tutte le ipotesi

La presenza di Correa nella nuova Inter di Inzaghi è fantasmica ma sembra essere solo di passaggio, anche se la situazione è molto più complicata del previsto. Mancano meno di quattro settimane alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Arriverà la rescissione?

MILANO – L’ultima prestazione di Joaquin Correa nell’amichevole di Pisa non può lasciare soddisfatto nessuno. A partire da Simone Inzaghi, che sembra aver perso le speranze di recuperare in qualche modo il suo “ex” pupillo. L’Inter ha già deciso di rinunciare all’apporto dell’attaccante argentino ma la situazione non è così semplice come viene raccontata all’esterno. Anzi, Correa è un “bel” problema per l’Inter. Il classe ’94 ex Lazio è oggettivamente invendibile.

AMMORTAMENTO – Il costo storico di Correa è pari a poco più di 32.5 milioni di euro. L’operazione di acquisto risale al 2021, quando l’Inter lo rileva in prestito oneroso per 5 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni più 1 bonus. Di conseguenza, l’ammortamento previsto a bilancio è di circa 8.5 milioni annui. La fallimentare stagione in prestito all’Olympique Marsiglia è valsa – quantomeno – 2 milioni recuperati. Oltre al risparmio sull’ingaggio annuo. Ne consegue che l’Inter dovrebbe cedere Correa per una cifra superiore agli 8 milioni per evitare la minusvalenza e – magari – generare pure una plusvalenza minima. Utopia.

Il futuro di Correa sempre più in bilico: un problema enorme per bilancio e rosa Inter

STIPENDIO – Il problema principale legato a Correa è proprio l’ingaggio. I circa 6.5 milioni lordi guadagnati dal quasi 30enne argentino non aiutano né in caso di cessione né di permanenza. E nemmeno di risoluzione anticipata del contratto, visto che diventerebbero motivo di ricca buonuscita. Ed è proprio questo l’argomento più discusso negli ultimi giorni. Si continua a far passare il messaggio che la rescissione contrattuale con Correa sarebbe un beneficio per l’Inter. Ma sarebbe davvero così? L’Inter sa già di dover coprire l’ultimo anno di ammortamento, che in caso di risoluzione del contratto diventerebbe una svalutazione. Il risparmio sull’ingaggio non viene nemmeno ipotizzato dall’Inter. Trovare la quadra per limitare i danni non è così semplice.

L’ipotesi rescissione contrattuale per Correa: pro e contro valutati in casa Inter

OPZIONI – Gli scenari possibili sono molteplici e hanno costi diversi. Trattenere in rosa Correa nel ruolo di quinta (ma anche sesta…) punta costerebbe all’Inter circa 15 milioni tra ammortamento e stipendio. Cederlo regalando il cartellino farebbe risparmiare più o meno 12.5 milioni ma il prezzo da pagare sarebbe la minusvalenza, quindi il danno più la beffa pari a 4 milioni circa di differenza. Rescindergli il contratto avrebbe costi simili, anzi superiori tra svalutazione e buonuscita. La domanda da porsi è la seguente: con 3-4 milioni risparmiati da Correa l’Inter cosa potrebbe ottenere? Come investirli in attacco per una quarta punta affidabile? Andrebbe bene solo un’operazione low cost, ad esempio in prestito poco oneroso e ingaggio contenuto. Poco credibile. Ecco perché l’Inter può solo sperare di trovare un acquirente per Correa e poi fare in modo di far quadrare i conti limitando i danni. Un addio per 4 milioni e altrettanti di minusvalenza potrebbe essere il compromesso tra rescissione (svalutazione) e cessione (plusvalenza). La speranza dell’Inter probabilmente è ancora quella di inserirlo in uno scambio, valutandolo per il suo costo storico, anche a patto di strapagare il profilo entrante. I nomi ipotizzabili, però, sono ancora zero. Non ci sono dubbi: l’operazione Correa resta un buco nell’acqua per l’Inter. Ma soprattutto un buco di bilancio, che in futuro non dovrà ripetersi più.