Correa, l’Inter nel destino. Dal provino all’arrivo ai nerazzurri in 9 anni

DESTINO – Joaquin Correa è molto vicino ad arrivare all’Inter (vedi articolo). I nerazzurri e la Lazio hanno trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto anche se mancano gli ultimi dettagli da sistemare. L’argentino arriva a Milano nove anni dopo quando disputò un provino di due settimane con i nerazzurri. Correa infatti, nell’autunno del 2012, vestì per quattordici giorni i completini di allenamento dell’Inter lasciando tutti di stucco nei suoi allenamenti con i nerazzurri. A quei tempi era solo un diciottenne che ancora l’Italia e la Serie A non conoscevano visto che militava nell’Estudiantes in Argentina. L’Inter piazzò l’offerta di sette milioni di euro per convincere gli argentini a lasciarlo venire a Milano ma, come la storia insegna, Correa non arrivò con l’Estudiantes che fece muro. Adesso, nove anni dopo, Correa è a un passo dall’Inter con San Siro che è pronto ad accoglierlo dopo che l’argentino l’ha vissuto da tifoso sugli spalti.