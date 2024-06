Correa e non solo: cinque esuberi da piazzare per l’Inter

Joaquin Correa non tornerà a giocare per l’Inter dopo la pessima esperienza all’Olympique Marsiglia. I nerazzurri puntano a cedere l’argentino a titolo definitivo, e lo stesso vale per altri quattro giocatori fuori da piani di Inzaghi.

FUORI DAI PIANI – Joaquin Correa tornerà all’Inter il prossimo 1° luglio. Tuttavia il suo futuro non sarà a Milano. Dopo la pessima esperienza in Ligue 1 col Marsiglia (zero gol e zero assist in 19 presenze), il Tucu dovrà trovarsi una nuova squadra e in soccorso potrebbe arrivare proprio un ex nerazzurro. Lato Inter, l’unico obiettivo è quello di evitare una minusvalenza. Per farlo, sarà necessario ricavare almeno 10 milioni dalla cessione dell’argentino. Ma la sensazione è che ci si potrebbe accontentare anche di una cifra inferiore, pur di liberarsi di un giocatore fuori da ogni piano futuro (e dei suoi 3,5 milioni netti di stipendio). Stessa sorte che l’Inter proverà a realizzare anche con altri profili.

NESSUN FUTURO – Un altro giocatore rientrante da un prestito che non ha futuro all’Inter è sicuramente Zinho Vanheusden. Che al momento non verrà riscattato dallo Standard Liegi, nonostante la fascia da capitano indossata nell’ultima stagione. Il belga compirà 25 anni il prossimo 29 luglio, e il contratto in scadenza nel 2026 permette all’Inter di muoversi senza fretta. Mentre il tempo stringe per Ionut Radu, che ha solo un altro anno di contratto con l’Inter (e nessuna possibilità di giocarvi ancora). E lo stesso dicasi per Eddie Salcedo (classe 2001), ai margini dell’Eldense prima e del Lecco poi nell’ultima stagione. Dopo l’ennesimo deludente prestito, facile che per l’italo-colombiano si cercherà una soluzione definitiva. Da valutare invece la posizione del 20enne Nikola Iliev, anche lui col contratto in scadenza nel 2025. Monetizzare subito permetterebbe di avere un’entrata in cassa, evitando inoltre di prolungare una situazione inefficiente per l’Inter e per il giocatore.