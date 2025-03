Correa intelligente nel suo nuovo ruolo! Zero errori in Inter-Monza

Joaquin Correa ha vissuto una serata particolare a San Siro. L’attaccante ha ricoperto un nuovo ruolo in Inter-Monza e ha mostrato grandissima intelligenza.

MOMENTO DELICATO – Joaquin Correa è entrato al minuto 74 di Inter-Monza, ma non nel suo consueto ruolo. Piotr Zielinski ha sentito tirare dietro il polpaccio e ha chiesto subito il cambio. Sul polacco le notizie per ora non sono rassicuranti. Simone Inzaghi ha deciso di non mettere Davide Frattesi in campo facendo una sostituzione ruolo per ruolo, ma ha optato per il Tucu Correa. L’attaccante ha iniziato e concluso la sua partita da mezzala, mostrando un’intelligenza fuori dal comune e mai vista a Milano. Non ha fatto giocate decisive, però è stato utile e ha aiutato la squadra a spegnere definitivamente le fiamme residue di un Monza stanco.

Correa, movimenti e lavoro al servizio dell’Inter! La prestazione

INTELLIGENTE! – Correa è stato bravo nel prendere sempre la posizione giusta, nel farsi trovare in mezzo alle linee avversarie e nell’accompagnare il possesso nerazzurro con qualità e precisione. Ha servito sempre il compagno posizionato meglio, si è abbassato sulla linea dei difensori per guidare la gestione del pallone con efficacia e si è messo al servizio di Simone Inzaghi proprio come l’allenatore gli aveva chiesto. 21 passaggi su 21 completati, tra cui uno chiave. Zero errori nella sua partita, che mostra quanto la testa conti per un giocatore. Correa sembrava un corpo estraneo nell’ambiente nerazzurro, Inzaghi lo ha recuperato e adesso il Tucu è una pedina importante in Serie A.