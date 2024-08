Correa in campo per Chelsea-Inter e caso per la società: dove va?

Joaquin Correa sarà regolarmente in campo in vista di Chelsea-Inter e sarà anche titolare. La sua posizione non è comunque in discussione per la società, che vuole assolutamente cederlo. A chi però? Le soluzioni.

CASO – Quello di Joaquin Correa è un vero e proprio caso per l’Inter. Insolito e difficile da risolvere, il motivo è chiaro: la società sta lavorando per cederlo al più presto e lo fa da maggio, ma non riesce proprio. Nessuna squadra propone offerte concrete o fa passi avanti nelle trattative con il club nerazzurro, che non è nemmeno troppo esigente vista la scadenza del contratto nel 2025. La beffa per Simone Inzaghi è in più un’altra: non può lasciarlo fuori rosa perché ha bisogno estremo di attaccanti.

Correa il caso più eclatante per l’Inter

FUORI – Mehdi Taremi ha subito un risentimento muscolare e salterà anche l’amichevole con il Chelsea, Lautaro Martinez è stato lasciato a Milano per preparare al meglio l’esordio di campionato con il Genoa. Ai due appena citati si aggiunge lo stop di Marko Arnautovic, l’ennesimo ed a pochissimi giorni dal primo allenamento dell’ultima settimana di luglio. Insomma Inzaghi in attacco ha solamente Marcus Thuram e Joaquin Correa, obbligato perciò a partire dal primo minuto in Chelsea-Inter. Il campo dice una cosa, la società un’altra: ma che fine farà il tucu? C’è l’ipotesi Genoa, che per ora è solo una pura ipotesi. L’estate dell’argentino all’Inter è folle e incomprensibile, una grana da risolvere immediatamente.