Correa, il rientro è sempre più vicino. Con lui l’Inter ha più opzioni offensive

Correa è vicino al rientro dall’infortunio che lo tiene fermo da gennaio. L’argentino darà nuove opzioni all’attacco nerazzurro

RITORNO – Correa sta finalmente per rientrare dall’infortunio alla coscia, che lo tiene fermo da un mese e mezzo. L’argentino, si è fermato inopinatamente dopo 2′ contro l’Empoli in Coppa Italia. E, il suo ritorno in campo, potrebbe avvenire proprio in questa competizione: l’avversario, ovviamente, il Milan. Difficile, dovesse tornare a disposizione per martedì, vederlo in campo dal 1′. Considerato lo storico degli infortuni è meglio avere cautela e dosare il ritorno sul terreno di gioco dell’ex Lazio. Il suo recupero, però, è fondamentale: Correa, di fatto, è l’unico attaccante con caratteristiche “diverse” rispetto a quelli a disposizione di Inzaghi.

DIFFERENZA – In un attacco ormai sterile e prevedibile, il rientro di Correa può rappresentare quella boccata d’ossigeno per la squadra. L’argentino, per caratteristiche, può dare imprevedibilità e velocità alla manovra, vista la sua verve nell’uno contro uno, senza però perdere fisicità e pericolosità sui calci piazzati, vista la sua stazza e la sua bravura nei colpi di testa (il Verona ne sa qualcosa, ndr). Inoltre, la sua intesa con Lautaro Martinez potrebbe aiutare a sbloccare il “Toro” a secco da dicembre e apparso in difficoltà negli ultimi due mesi.