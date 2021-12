Correa, il 2022 per esplodere definitivamente anche con la maglia dell’Inter

L’Inter ha chiuso il suo 2021 con un gran filotto di vittorie. Nell’ultima parte del girone d’andata però, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di Joaquin Correa nelle rotazioni offensive. Il Tucu è pronto a tornare nel 2022 e dovrà essere l’anno della consacrazione.

ESPLOSIONE – 4 gol, frutto di due doppiette contro Hellas Verona all’esordio e Udinese. In totale, le partite però saltate da Correa, sono 6, tutte per vari problemi fisici. L’attaccante argentino arrivato in estate dalla Lazio su richiesta di Simone Inzaghi ha avuto una prima parte di stagione un po’ tormentata senza poter trovare continuità di gioco e rendimento. Il recupero procede bene con Correa che si è già allenato parzialmente con il gruppo squadra. Il 2022 è l’anno del rientro definitivo e dovrà essere l’anno della consacrazione di un giocatore fin qui che si è visto ad intermittenza, sia con la maglia nerazzurra, sia con la maglia biancoceleste. Riuscirà Correa a farlo?