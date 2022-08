Correa ha la sua occasione: ora può trovare spazio e riscattarsi

Correa ha la sua occasione di prendersi l’Inter. Quella che lo scorso anno ha solo sfiorato, per mille motivi. Sta a lui sfruttare il momento.

IN TRE PER DUE POSTI – L’infortunio di Lukaku cambia le gerarchie e gli spazi nel reparto offensivo dell’Inter. E questo apre un’occasione per un elemento in particolare. Parliamo di Joaquin Correa. L’argentino ha vissuto una prima stagione all’Inter contrassegnata dagli infortuni. Dimostrando di poter essere importante per il suo impatto in campo. Ma purtroppo senza mai trovare la miglior condizione. Ora può trovare la sua occasione per riscattarsi.

OCCASIONE DA COGLIERE – Senza Lukaku l’Inter si trova ad avere solo tre punte da alternare. In un periodo fitto di partite. Dzeko, Lautaro Martinez e Correa quindi dovranno portare il peso dell’attacco sulle loro spalle. Lo spazio c’è per tutti, per forza di cose. E sta all’ex Lazio prendersi il suo. Dimostrare che l’anno scorso è stato sfortunato, ma ha qualità che possono fare la differenza. In sostanza, deve mangiarsi il campo. Dare il massimo in ogni minuto. Per cambiare la sua carriera in nerazzuro. Il momento è ora.