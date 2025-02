Correa, grande chance per Inter-Genoa: Tucu all’ultimo tango?

Nella formazione titolare dell’Inter di stasera contro il Genoa, Simone Inzaghi è orientato a schierare dal primo minuto Joaquin Correa, al fianco del capitano Lautaro Martinez. Con Thuram non al meglio, e Taremi nuovamente non convincente contro la Juventus, ci sarà dunque spazio per il tandem argentino.

LA SCELTA – Joaquin Correa sarà la grande novità che proporrà questa sera Simone Inzaghi contro il Genoa. Il numero 11 nerazzurro non partiva dal primo minuto in tutte le competizioni dalla partita di campionato in casa del Verona del 23 novembre scorso. In quella occasione, el Tucu segnò 1 gol e servì 2 assist vincenti. Correa avrà il non facile compito di non far rimpiangere Marcus Thuram, che non dovrebbe nemmeno sedersi in panchina contro il Genoa, in modo da recuperare al meglio per le prossime sfide contro Lazio e Napoli. In panchina pronti a subentrare ci saranno Taremi, reduce da una prestazione opaca contro la Juventus, e Marko Arnautovic.

Joaquin Correa all’Inter: quella di stasera sarà l’ultima chance?

INEDITO – Joaquin Correa titolare si tratta di una scelta sorprendente, quasi inedita da parte di Inzaghi. Ad eccezione dell’exploit della gara del Bentegodi, l’argentino non conta altre presenze dal primo minuto, e in generale, ha raccolto solo altri cinque spezzoni di gara, per un totale di appena 162 minuti in campo. Questo anche perché, quando ha avuto l’occasione di ritagliarsi uno spazio superiore nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro, a seguito della convincente prova contro l’Hellas, è ricaduto in una serie di (ricorrenti) problemi fisici, che l’hanno tenuto fuori dal campo per quasi due mesi.

ULTIMA CHANCE ? – Correa è arrivato a Milano nel 2021 dalla Lazio, su richiesta di Inzaghi. Tutti in dirigenza, e giocatore compreso, si aspettavano totalmente un altro apporto alla causa nerazzurra in questi 4 anni, di cui lo scorso anno trascorso in prestito al Marsiglia: 10 gol realizzati e pochi acuti degni di nota. Troppo poco, considerati anche i 33 milioni spesi. Una cifra che rende Correa l’acquisto più costoso fatto dall’Inter nelle ultime 4 stagioni, assieme a quello di Frattesi. Il suo contratto con l’Inter è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. La partita di stasera contro il Genoa può rappresentare per Correa, di fatto, l’ultima chance per contribuire alla causa dell’Inter. E per potersi ritagliare un ruolo utile in Serie A e Coppa Italia, non essendo incluso nella lista UEFA, prima del sicuro addio a fine stagione. Mentre in caso di prestazione negativa potrebbe nuovamente sparire dai radar.