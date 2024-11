Correa non solo gol e assist: in Verona-Inter un altro dato sorprende

Joaquin Correa è il protagonista assoluto di Verona-Inter (0-5). L’attaccante argentino contribuisce alla goleada nerazzurra non solo con il gol del vantaggio e due assist.

MOSSA A SORPRESA – Simone Inzaghi sorprende tutti prima di Verona-Inter, schierando Joaquin Correa dal primo minuto in coppia con Marcus Thuram. Ed è una scelta che il Tucu ripaga con tutti gli interessi. Firmando prima il gol del vantaggio con un dolce pallonetto al portiere. Poi con un assist per Thuram, che vale il raddoppio. E infine un altro assist, quello per il primo gol stagionale di Yann Bisseck che chiude la cinquina dell’Inter. Un impatto devastante per Correa, che si iscrive alla lista dei giocatori utili per i nerazzurri, ampliando le opzioni offensive di Inzaghi. Ma nella sua prestazione totale contro il Verona c’è un altro dato che sorprende.

APPROCCIO NUOVO – Nella nota tattica di Verona-Inter abbiamo analizzato la produzione offensiva di Correa di ieri. Che poteva essere ancor più positiva, visto che dei 3 tiri totali del Tucu 2 sono finiti sul palo. C’è però un altro dato da sottolineare con maggior decisione. Ed è quello dei palloni recuperati. Secondo il report della Lega Serie A, Correa ha chiuso Verona-Inter con 4 recuperi totali. Il valore più alto tra i nerazzurri, alla pari di Henrikh Mkhitaryan. Niente di trascendentale in valore assoluto, ma che rende comunque bene l’idea dell’intensità con cui è sceso in campo Correa. Sta ora a lui confermare che l’ottima prestazione a Verona, stavolta, non sarà una pia illusione.