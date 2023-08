Correa fuori in 10 giorni anzi no 30: i nuovi piani dell’Inter in attacco

Correa non bagna l’esordio stagionale ufficiale in maglia Inter e diventa un caso di mercato. Non una novità, anzi, bensì la conferma di quanto già noto da tempo. Nei nuovi piani di Inzaghi per l’attacco non c’è più spazio per una punta che fatica a segnare ma le opzioni per migliorare il reparto (rivoluzionato) nei tempi utili scarseggiano. Due-tre idee al vaglio adesso

ATTESA INFINITA – Se avete trascorso l’ultimo mese abbondante aspettando un’offerta per Joaquin Correa, tranquilli: non siete soli. E se lo avete fatto, illudendovi, solo perché qualcuno ha detto e/o scritto testualmente “Correa apre all’Arabia Saudita” non è colpa vostra. Ad aspettare l’offerta – possibilmente ma non per forza araba – è anche l’Inter, che deve rivedere i suoi piani in attacco dopo gli ultimi stravolgimenti di mercato. Nuovi piani in cui Correa da quarta punta è un pesce fuor d’acqua. Il quartetto disegnato da Simone Inzaghi prevede il capitano Lautaro Martinez punto fermo dell’attacco e una spalla a ruotargli di volta in volta. La novità Marcus Thuram e la non-novità Marko Arnautovic sostituiscono Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, ovvero 28 gol uscenti in due (14 a testa). Per intenderci, la stessa cifra Lautaro Martinez la mette a segno da solo nell’ultima stagione… E Correa? Il classe ’94 argentino non va oltre 4, peggiorando il dato della stagione precedente (6). Una quarta punta che viaggia alla media di 5 gol stagionali non può fare al caso dell’Inter che riparte dal piano C (di Lukaku) Thuram e soprattutto dal piano Z(latan) Arnautovic. Mancano gol. Servono gol. Tanti. E per averli bisogna evitare di sbagliare la prossima mossa: piazzare Correa in uscita sì ma anche sostituirlo adeguatamente. Inter, come?

Attaccante (promesso) da gol ancora lontano dall’Inter

OPZIONI OFFENSIVE – Partiamo dal presupposto che, a dieci giorni dalla chiusura del calciomercato estivo italiano, l’Inter non può estrarre il coniglio dal cilindro. Già sarebbe soddisfacente liberarsi dell’ingaggio di Correa per una stagione, figuriamoci dell’intero cartellino a bilancio. La differenza tra cessione in prestito o a titolo definitivo è importante. Nel primo caso i margini di investimento sono praticamente nulli. Nel secondo caso il re-investimento è possibile, anche se probabilmente solo in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato. Trovare una quarta punta che garantisca continuità di prestazioni e soprattutto più reti di Correa, partendo da queste basi, resta complicato. L’Inter da tempo lavora su più profili in attacco. Tutti scartati proprio per mancanza di fondi e spazio in rosa per un profilo “oneroso” finché c’è il numero 11 argentino a bilancio. Il calciomercato dell’Inter non si è mai sbloccato grazie a Correa, come noto da oltre un mese. E se si sbloccasse in tempo utile, magari entro il 31 agosto ci sarebbe l’occasione di regalarsi un nuovo attaccante da gol. Non il classe ’92 iraniano Mehdi Taremi (Porto) essendo in scadenza di contratto ma magari il classe 2001 statunitense Folarin Balogun (Arsenal). Il perfetto alter ego di Lautaro Martinez. Vero upgrade post-Correa all’Inter. Possibile?

Sanchez opzione Inter dopo Correa: Inzaghi conta i gol

PARACADUTE GRATUITO – Avere tre attaccanti da doppia cifra (10-15 gol) è una strategia interessante dopo il flop Correa. Regalarsi un nuovo attaccante semi-titolare alle spalle di Lautaro Martinez è ambizioso. Difficile ma non impossibile. Più passa il tempo, però, più diventa complicato, ovviamente. Ecco perché in casa Inter è più facile ragionare sul concreto. E il concreto si chiama di nuovo Alexis Sanchez, che nel triennio a Milano vanta una media di quasi 7 gol a stagione per un totale di 20 reti. Pochi ma comunque più di Correa. Nell’ultima stagione a Marsiglia, però, il dato è clamoroso: 18 gol. Addirittura più di Dzeko e Lukaku in maglia Inter… Dato “falsato” dalla Ligue 1 ma comunque oggettivo e non trascurabile. Sanchez a parametro zero può essere una risorsa importante per l’Inter di Inzaghi. Anche se con la permanenza di Stefano Sensi verrebbe meno il suo ruolo di jolly offensivo. Ma la permanenza di Sensi all’Inter da sesto centrocampista con Inzaghi non è ancora certa. Pertanto vale la pena credere che Sanchez possa riprendersi il suo posto ibrido all’Inter anche senza il numero 7… forse a prescindere dalle mosse dell’Inter in attacco post-Correa. Sanchez è il “paracadute” a costo zero dell’Inter per rimpiazzare Correa come quarto attaccante. Ma può essere pure il quinto, extra.

Correa in uscita dall’Inter: i tempi per la fumata bianca

UNICA CERTEZZA – L’occasione di aggiungere il Sanchez-bis all’Arnautovic-bis dopo il mancato Lukaku-ter è un pensiero ricorrente in casa Inter. Può essere la quadratura del cerchio in attacco facendo quadrare anche i conti. Del resto, oggi l’Inter, tra tanti dubbi, ha una sola certezza nel nuovo attacco: Correa in uscita. Come si dice in certi casi, “a tutti i costi” anche se i costi alla fine fossero nulli per tornare sul mercato oneroso. L’Inter ha tempo fino al 1° settembre per cederlo in Italia o comunque in Europa. E fino al 20 settembre in caso di cessione in Arabia Saudita, anche a mercato italiano chiuso (solo in entrata, ndr). Dieci giorni di tempo da una parte, addirittura trenta dall’altra. Quello del mercato arabo, però, non rappresenta un “paracadute” bensì una minaccia, come fatto notare dallo stesso Inzaghi alla vigilia di Inter-Monza. E bisogna accelerare. La cessione post-1° settembre, senza altri acquisti, priverebbe Inzaghi della quarta punta almeno per quattro mesi. Il “paracadute” più affidabile, in ogni caso, è sempre quello cileno: Sanchez da svincolato potrebbe firmare anche a settembre inoltrato per colmare l’eventuale lacuna del post-Correa. Dieci giorni possono bastare all’Inter per sistemare l’attacco di Inzaghi (e non solo quello in realtà…), eventualmente anche trenta per limitare i danni evitando altre beffe.