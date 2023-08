Correa ‘festeggia’ due anni di Inter: i migliori momenti datati 26 agosto

Correa non può certo ignorare l’importanza di questa data nella sua avventura all’Inter. Tutt’altro che fortunata ma comunque una tappa importante in carriera. Il 26 agosto significa sia inizio sia fine. Anche se tutti ora si augurano che la “fine” in realtà sia solo un nuovo inizio

26 AGOSTO – E alla fine Joaquin Correa completò il giro… Tutto come previsto? Probabilmente no ma almeno resta la curiosa coincidenza della data comune. E poco da raccontare, altro che festeggiare. L’attaccante argentino diventa ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, in prestito dalla Lazio, il 26 agosto 2021. E il 26 agosto 2023 diventa ufficialmente un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia, in prestito dall’Inter. Due anni interi. Due anni interi di Correa all’Inter che non lasciano tracce. Il biennio nerazzurro di Correa è da cancellare ma potrebbe non essere finito. Il rischio che la partenza sia solo un arrivederci anziché un addio c’è. Ed è per questo che adesso davvero tutti si augurano che il classe ’94 argentino possa dimostare il suo valore in Francia. Perché la possibilità c’è e non solo perché sembra impossibile fare peggio. Il riscatto di Correa da parte dell’Olympique Marsiglia risolverebbe tre problemi all’Inter in vista della prossima stagione. Ci sarebbe un esubero in meno in rosa da piazzare in uscita. Una potenziale minusvalenza in meno a bilancio. Ed eventualmente una nuova vecchia quarta punta scontenta che impedirebbe l’investimento sul vero “erede” di Alexis Sanchez in attacco. Perché nel 2024 il quasi 36enne Sanchez andrà sostituito in maniera adeguata. Un triplo problema solo posticipato di un anno e delegato all’Olympique Marsiglia: che il 26 agosto 2023 sia davvero un nuovo inizio per Correa. Perché i momenti migliori del Tucu nerazzurro sono l’arrivo illusorio di due anni prima e la partenza liberatoria, ma tornare a giocare a calcio con felicità è l’unica priorità.