Correa e un futuro sempre più delineato: Inter, 2 giorni a una scadenza

Joaquin Correa sembra ormai destinato a restare all’Inter. Mancano infatti solo 2 giorni alla fine di un calciomercato che avrebbe potuto aiutare i nerazzurri.

LO SCENARIO – Joaquin Correa si avvicina alla permanenza all’Inter in questa stagione. Per quanto riguarda le finestre estive di calciomercato ancora aperte al momento, infatti, restano soltanto quella greca e quella turca tra le possibili opzioni per il futuro dell’argentino. In tal senso, il Panathinakos aveva rappresentato un’ipotesi molto interessante dal punto di vista dei nerazzurri per concretizzare la sua speranza di trovare una sistemazione al calciatore ex Lazio nella finestra estiva di calciomercato.

Correa e l’Inter: un destino apparentemente scritto

IL FUTURO – Posta tale premessa, con Correa che dovrebbe restare all’Inter in questa stagione, resta da domandarsi cosa accadrà al Tucu nella prossima estate. L’idea prevalente è che il club nerazzurro non rinnoverà il contratto del calciatore classe 1993, consapevole del fatto di non puntare sul suo profilo per il futuro. In questo modo l’Inter potrebbe investire per sostituire il calciatore ex Sampdoria, grazie al venir meno di un costo importante a bilancio, mentre l’argentino potrebbe scegliere con più calma dove andare a giocare negli anni successivi. Il destino sembra scritto: le parti sono consapevoli che la storia non sia andata come auspicato da entrambe.