Correa e Sanchez, continua l’alternanza delle punte per Inzaghi

In questi primi mesi Inzaghi non ha mai potuto contare sul suo reparto offensivo al completo. La colpa va soprattutto su Correa e Sanchez: i due si sono praticamente sempre alternati, limitando le scelte in avanti.

QUATTRO PUNTE? MAI VISTE – A gennaio in casa Inter ci sarà da fare un conto. Quante volte Inzaghi ha effettivamente potuto contare su tutte e quattro le sue punte? La risposta, a spanne, è per un paio di settimane. In cui in ogni caso non erano tutte al massimo della condizione. La responsabilità va soprattutto sulle spalle di Sanchez e Correa. Che in questi mesi di fatto o sono stati infortunati o in recupero di ritmo. Alternando la loro presenza quasi in modo preciso. Ora infatti è successo di nuovo.

ALTERNANZA COSTANTE – Inzaghi stava puntando su Correa. L’argentino era a quattro partite consecutive da titolare in A. Una condizione in crescita e anche un inserimento finalmente più evidente. Con la Roma però si è infortunato. Tornando così indisponibile. E in futuro alla ricerca della condizione. Guarda caso quasi in contemporanea è tornato disponibile Sanchez. Che sostanzialmente risultava assente dall’ultima sosta per le nazionali causa infortunio. E ora avanza in gerarchia al ruolo di terza punta.

MANCANZA DI OPZIONI – Inzaghi ancora una volta dovrà affrontare una serie di gare ravvicinate con gli uomini contati. In attacco contatissimi. Due titolari, un cambio. Nemmeno al top della forma. Una situazione costante in questi primi mesi. Correa e Sanchez non sono mai stati disponibili e in forma. Costringendo sempre il tecnico a scelte forzate. A spremere Dzeko e Lautaro Martinez. Togliendo importanti opzioni di gioco, specie a gara in corsa. Una situazione su cui riflettere.