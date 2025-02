Correa e Inzaghi con la Lazio rispondono alle fantasie post Genoa

Post Genoa sembrava che Correa non dovesse più giocare in maglia Inter. Invece Inzaghi lo ha rimandato in campo subito, e con la Lazio l’argentino è stato pure decisivo.

CASO IMMEDIATAMENTE CHIUSO – I giorni seguenti a Inter-Genoa avevano visto proliferare ricostruzioni fantasiose circa una rottura tra Inzaghi e Correa. Il casus belli sarebbero stati gli ultimi minuti del primo tempo, quando il giocatore a causa di un problema al ginocchio si è praticamente chiamato fuori dalla partita. Il tecnico invece avrebbe voluto stringesse i denti visto il poco tempo sul cronometro. Da qui la rottura, con perdita di fiducia ben oltre la sostituizione a fine primo tempo. Tanto da ipotizzare un’esclusione totale nel futuro. Peccato che poi la realtà sia andata in un’altra direzione.

SUBITO IN CAMPO – Correa per fortuna infatti non ha accusato nessun problema dopo la paura di quei minuti. Quindi è risultato immediatamente disponibile per la Coppa Italia con la Lazio. Inzaghi lo ha convocato. E alla faccia della rottura ha puntato su di lui. La convocazione non è stata fatta solo per fargli prendere freddo in panchina, ma proprio per avere un elemento da mandare in campo. In questo momento della stagione conta ogni elemento, e il tecnico lo sa più di tutti. Sa di dover gestire molte cose e di dover cercare risorse in tutti. Anche dal Tucu. Che di conseguenza essendo disponibile ha avuto subito l’occasione di riscattare sul campo quella piccola incomprensione col Genoa.

FIDUCIA E RISPOSTA – L’argentino è stato il primo cambio offensivo di Inzaghi. Al sessantaquattresimo è entrato al posto del game winner Arnautovic. Ed è andato in campo dimostrando voglia e personalità. Non è dato sapere se magari proprio quello screzio lo ha portato a dare qualcosa in più, per farsi perdonare in un certo senso. Ma sicuramente con la Lazio si è visto un Correa attivo, deciso. Che ha anche trovato la giocata che ha portato al 2-0. Il modo migliore per chiudere le troppe fantasie degli ultimi giorni. Tornando tutti alla realtà del campo.