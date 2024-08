Correa e l’Inter ancora nel destino? Tifosi divisi tra due “proverbi”

Joaquin Correa si trova in una situazione di limbo, con l’Inter che prova a cederlo e lui che continua a pensare di poter restare in nerazzurro in assenza di offerte ritenute adeguate. I tifosi si dividono.

LA SITUAZIONE – Joaquin Correa non è più certo di lasciare l’Inter rispetto a qualche mese fa. Il calciomercato estivo, infatti, è iniziato con la diffusione di una visione chiara in merito all’esito della strategia pensata dall’Inter per il futuro dell’argentino: cederlo per evitare di perderlo a zero, alleggerendo così il bilancio. Con il passare del tempo, tale opzione si è fatta sempre più complicata a causa dei vari rifiuti del calciatore argentino rispetto all’ipotesi di trasferirsi in Grecia o in Argentina in estate. Il Tucu, infatti, ritiene di poter ancora dire la sua in un campionato importante. Rendendo così difficile la vita all’Inter per la sua cessione.

Correa potrebbe restare all’Inter? Tifoseria divisa, con due proverbi calzanti per l’occasione!

LA TIFOSERIA – Il caso relativo alla possibile mancata cessione di Correa viene bene descritto dalla dicotomia tra due proverbi, ciascuno avente il suo senso particolare. Da un lato, vi sono coloro che sposano la causa della sua permanenza all’Inter in applicazione della massima “fare di necessità virtù“, preferendo poterne disporre all’occorrenza come quinta punta piuttosto che concludere il mercato senza sostituirlo. Dall’altro, vi è la fazione rappresentata da coloro che preferirebbero privarsene ad ogni costo, a prescindere dalle strategie future dell’Inter sul mercato. Tali tifosi sposano l’idea del “meglio tardi che mai“, ritenendo doverosa la sua partenza anche se ciò dovesse avvenire al termine della finestra estiva di calciomercato. Lasciando i nerazzurri senza sostituti in grado di poter assolvere il ruolo di quinta punta stagionale.