Correa e il Verona: riprendere da dove tutto era iniziato

Sembra esserci il Verona nel destino all’Inter di Joaquin Correa. Proprio contro i gialloblu l’argentino aveva debuttato in maglia nerazzurra con la decisiva doppietta che regalò i tre punti a Inzaghi. Ora, con la squalifica di Lautaro Martinez, arriva l’occasione di riprendere da dove tutto era iniziato

DEBUTTO DA SOGNO – L’esordio di Joaquin Correa in maglia Inter non è decisamente stato banale. Gettato nella mischia sull’1-1 della trasferta a Verona, l’argentino firmò una doppietta decisiva per le sorti della partita. Da 1-1 a 1-3, un debutto decisamente da sogno. Il problema, però, è stato quanto arrivato in seguito. Tra infortuni e prestazioni non brillanti, l’unico altro (doppio) lampo di Correa è arrivato nella gara di San Siro contro l’Udinese (vedi focus). Troppo poco, specialmente vista la cifra investita. Per questo, di nuovo contro il Verona, il Tucu avrà l’occasione di riprendere da dove tutto era iniziato.

SCELTE – Il tutto, naturalmente, Dzeko e Sanchez permettendo. Già, perché con la squalifica di Lautaro Martinez serviranno delle scelte da parte di Inzaghi. Generalmente è proprio il cileno, anche in corso d’opera, a prendere il posto del numero 10 in campo. Ma contro la Juventus è stato proprio Correa a entrare, rivelandosi anche pericoloso in un paio di occasioni. Nulla di eclatante, sia chiaro. Ma sprazzi di ciò che ci si aspettava e ci si aspetta ancora da lui. Ecco perché il Verona può di nuovo essere il crocevia della sua stagione all’Inter, proprio ora dove il suo apporto (così come quello degli altri attaccanti) è fondamentale.