Correa, dopo il gol altra chance: col Bayern Monaco serve dimostrare

Joaquin Correa è reduce da un bel gol contro la Sampdoria. Per l’argentino, questa sera, altra chance da titolare contro il Bayern Monaco: dovrà dimostrare di essere sulla strada giusta

CHANCE – Joaquin Correa, contro la Sampdoria, ha dato segni di ripresa. L’argentino, dopo un inizio stentato contro i blucerchiati, ha ritrovato la via del gol con uno splendido coast-to-coast che può aver sbloccato mentalmente un calciatore che sembrava in una sorta di “letargo” sportivo. Questa sera, l’argentino, avrà un’altra chance da sfruttare contro il Bayern Monaco. Una chance dal 1′ sì arrivata per le defezioni di Lukaku e Dzeko, ma che deve responsabilizzare l’attaccante argentino: in caso di necessità il numero 11 deve farsi trovare pronto e non far rimpiangere, se possibile, i compagni di squadra.

NON FALLIRE – Il gol alla Sampdoria può aver dato la scossa giusta a Correa, vero protagonista in negativo di questo avvio di stagione dell’Inter: dall’argentino ci si aspetta certamente di più, sia in termini numerici (gol e assist), sia dal punto di vista dell’atteggiamento in campo, spesso troppo indolente. Il numero 11 nerazzurro avrà quindi una chance importante per dimostrare che il momento peggiore è passato e che sta per iniziare un nuovo capitolo della sua avventura in nerazzurro.