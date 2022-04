Correa di nuovo titolare. Inzaghi punta su di lui, merita la riconferma?

L’Inter si appresta ad affrontare il match di domani contro il Bologna valevole per la 20′ giornata di Serie A. Inzaghi sembra pronto ad affidarsi ancora al Tucu Correa, l’argentino merita la riconferma a fine stagione?

VALUTAZIONI – L’Inter in estate ha perso Romelu Lukaku ma ha preso, al suo posto, Edin Dzeko e Correa, uno dalla Roma e uno dalla Lazio. Il secondo è stato spesso frenato da un fisico fragile con troppi infortuni ma ora è tornato a pieno regime e Inzaghi lo manda in campo spesso dal primo minuto. Perché? Perché è una seconda punta valida, perché ha caratteristiche diverse e riesce ad aprire spazi che gli altri non vedono. Inzaghi si fida di lui, l’Inter farebbe bene a riconfermarlo? Sicuramente sì perché ha bisogno di continuità e avere un allenatore che se lo culla e lo manda spesso in campo, potrebbe fargli bene. Serve tempo, gli servono partite e continuità. Ecco perché non avrebbe senso una sua cessione così precoce.